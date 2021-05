L’arrivo di Mourinho rimescola le carte per la panchina della Fiorentina. La Viola cerca il suo Special One

Fiorentina alla ricerca dell’allenatore giusto per la prossima stagione. Sul Corriere Fiorentino si legge che l’arrivo di Mourinho alla Roma ha avuto l’effetto di rimescolare le carte altrove, anche in casa viola.

Per esempio quel Sarri che era ad un passo dal diventare giallorosso, è di nuovo libero e potrebbe tornare in gioco. Con la società di Commisso c’erano stati contatti lo scorso ottobre e non è affatto detto che le parti non possano tornare a parlarsi.

Resta però Juric a guidare la volata. L’attuale tecnico del Verona era tornato prepotentemente in cima dopo le difficoltà riscontrate con Gattuso e De Zerbi.