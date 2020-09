L’Arsenal continua a epurare Torreira e il prezzo è destinato a calare: ma la Fiorentina ha ancora spazio per lui?

Ad oggi Lucas Torreira sembra non essere una priorità assoluta per la Fiorentina, specialmente una volta che si sarà concretizzato il ritorno di Borja Valero. L’Arsenal però dal canto suo continua a ignorarlo del tutto e in questi minuti, con l’esordio dei Gunners in Premier sul campo del Fulham, l’uruguaiano non è neanche in panchina, escluso dal progetto tecnico di Arteta. Segnale che di lui il club inglese vuole disfarsi ed è per questo che chi lo vuole sta aspettando che il pezzo, come è inevitabile, cali. Il discorso vale per la Fiorentina come per il Torino e qualsivoglia club ma viene da chiedersi se con il ritorno dello spagnolo a Firenze, ci sia sempre spazio per Torreira: i centrocampisti a disposizione di Iachini infatti saranno già 6. Sempre che non ci sia un’uscita che ad oggi non pare all’orizzonte.

