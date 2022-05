L’Arsenal non abbassa le pretese per Torreira, ma la Fiorentina vuole provarci

La Fiorentina ha la possibilità di esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista Lucas Torreira, fresco vincitore del premio viola Player of the Month per la terza volta in questa stagione. Secondo quanto riportato da El Observador, il prezzo stabilito dall’Arsenal, ovvero 15 milioni di €, non sembra voler scendere per volontà della società inglese. Ciò che vuole fare la Fiorentina è proporre un nuovo contratto al calciatore e convincerlo in tutti modi a volere solo Firenze, in modo che i Gunners possano abbassare le pretese economiche. Il contratto, secondo il Corriere Fiorentino, sarebbe fino al 2026.