L’Arsenal non riesce a parlare con gli agenti di Vlahovic, il Borussia Dortmund sì. Ma il favorito resta Conte

Non si è ancora ben capito cosa voglia fare la Fiorentina o a cosa dia la precedenza la società di Rocco Commisso, se al lato tecnico (fin qui mortificato almeno offensivamente parlando) o a quello economico, puntando quindi sull’incasso maggiore possibile, anche a gennaio. Nel frattempo di pretendenti per Dusan Vlahovic ce ne sono eccome, a partire dall’Arsenal che però non riesce a costruire un rapporto con i suoi agenti, fino al Borussia Dortmund che invece un contatto l’avrebbe stabilito.

E poi c’è il Tottenham di Antonio Conte, che secondo il Corriere dello Sport-Stadio resta favorito anche in vista di gennaio per la presenza del tecnico italiano ma anche per quella di Paratici. La strategia sarebbe quella di agire subito per anticipare le mosse estive di altri club, andrà visto se alla Fiorentina (e al giocatore) l’operazione interesserà.