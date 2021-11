Lasarte: “Pulgar sta lavorando per recupero. Lo aspetteremo fino all’ultimo per farlo giocare contro l’Ecuador”

Come sappiamo Erick Pulgar è stato convocato dal Cile nonostante le sue condizioni fisiche non fossero delle migliori. Il ct Martin Lasarte ha voluto a tutti i costi il centrocampista della Fiorentina, contando di poterlo recuperare quantomeno per l’ultimo impegno della sua Nazionale.

Ebbene proprio il ct Lasarte, nell’ottica della partita contro l’Ecuador che si giocherà mercoledì, ha parlato di Pulgar ai media cileni: “Pulgar ha lavorato in modo particolare con i kinesiologi e in questi giorni ha incrementato il lavoro. Lo aspetteremo fino all’ultimo minuto, tenendo conto della sua importanza, per poter contare su di lui nella partita contro l’Ecuador“.