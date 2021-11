Lasarte: “Pulgar sta per tornare in campo. Ottimisti di vederlo contro l’Ecuador”

Il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, è in procinto di ritornare in campo. Il selezionatore della nazionale cilena, Martin Lasarte, è ottimista sul fatto che possa giocare mercoledì prossimo contro l’Ecuador, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022.

“Purtroppo non ci sono giocatori uguali a lui in rosa – ha detto Lasarte su Pulgar – Cercheremo di trovare qualcuno che possa sopperire alla sua assenza contro il Paraguay. Però siamo ottimisti. I tempi sono un po’ stretti ma l’ho visto meglio. Penso che possa avere delle possibilità di giocare contro l’Ecuador”.

Pulgar ha dovuto saltare per infortunio le ultime quattro partite della Fiorentina.