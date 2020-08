L’assalto è partito! La distanza tra domanda e offerta fra Hertha Berlino e Fiorentina

Assalto a Piatek per dare a Iachini il bomber da doppia cifra di gol e risolvere così una volta per tutte l’annoso problema che da almeno tre anni limita la fase offensiva, con tutto quello che ne consegue. Su tutto, giova ribadirlo fino alla noia ma è così volenti o nolenti, le difficoltà di natura economica per arrivare a calciatori di alto profilo: diversamente, però, non viene fuori la Fiorentina che da Commisso in giù i dirigenti stanno provando a mettere insieme. Prendiamo Krzysztof Piatek, il primo attaccante di un elenco che comprende obiettivi complicati ma possibili, a dispetto di quelli irrealizzabili: l’Hertha Berlino non scende sotto i 25 milioni di valutazione, la Fiorentina è disposta a spenderne una ventina partendo dal prestito con riscatto a giugno 2021 (o 2022) in base a presenze e gol del centravanti polacco che, dal canto suo, giocherebbe di sponda per tornare nel campionato italiano venendo incontro alle cifre d’ingaggio (viaggia sui 4 milioni l’anno: troppi). L’offerta è già stata recapitata e non ha trovato porte chiuse. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

