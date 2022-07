L’asse Firenze-Empoli è un’idea non tramontata. Delle tante possibilità, ne resta viva soltanto una

Prosegue il calciomercato della Fiorentina, anche in uscita. Dopo il ritiro estivo di Moena, Szymon Zurkowski si è senza dubbio distinto in modo positivo, regalando ottimi spunti. La società stessa aveva affermato di volerlo valutare per il futuro. Da Empoli, tuttavia, fanno pressing importante per riportare il polacco in azzurro.

E allora è qui che nasce l’idea, anche dalle discussioni tra Fiorentina e Ramadani. Le ipotesi di uno stretto rapporto tra Viola ed Empoli si sono sprecate: Vicario, Viti, Parisi… L’unica concreta, al momento, vede la volontà del club di Corsi per quanto riguarda Zurkowski e un possibile inserimento viola per Nedim Bajrami, giocatore della scuderia di Ramadani. Ipotesi scambio o semplice incrocio che sia, molto dipenderà da cosa deciderà la Fiorentina sul numero 27.