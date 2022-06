L’asse sempre più consolidato con il Real Madrid: dal tavolo sparisce Odriozola ma si materializza Jovic

Tra gli assi di mercato meno ipotizzabili c’è quello con il Real Madrid, certificato ormai di fatto dopo l’annata di Alvaro Odriozola, ottimo interprete della fascia destra difensiva e rigenerato dalla stagione in riva all’Arno. Ecco allora che anche da parte dei Blancos l’idea di mandare un altro calciatore alla Fiorentina non è stata vista così male: così si è materializzato l’affare per Luka Jovic, ormai solo da ufficializzare visto l’accordo tra i due club per il pagamento dei 6 milioni di ingaggio. Dal tavolo delle discussioni è sparito Odriozola, sul il Real deve ancora prendere una decisione tra tenerlo o rinunciarci proprio, ma ecco l’attaccante ex Eintracht: anche stavolta dovrebbe essere prestito secco, con esito che tra un anno potrebbe essere simile a quello del terzino destro.