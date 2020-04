Regna ancora l’incertezza su cosa ne sarà di questo campionato e, di conseguenza, cosa ne sarà anche del calciomercato estivo. Il periodo di stop però non ha impedito alle società di cominciare a “muoversi” in ambito mercato, almeno dalla cornetta del telefono e Commisso sembra avere già le idee piuttosto chiare. Se ha gennaio sono arrivati giovani rinforzi anche e soprattutto in ottica della prossima stagione, in estate la volontà del numero uno americano è quella di far arrivare a Firenze un altro colpo da novanta. Una trattativa che parte da lontano e che già ora potrebbe avere i primi contratti tra le parti. Un gran lavoro sotto traccia, come quello che ha portato un certo Franck Ribery a vestire la maglia viola. E potrebbe essere proprio il campione francese l’asso nella manica di Pradè per convincere un nome importante ad approdare alla Fiorentina.

Così come per Ribery l’aiuto è arrivato da ex Fiorentina come Toni e Frey, adesso potrebbe essere proprio il numero 7 viola l’ambasciatore della società gigliata. Certo che guardando i nomi con cui ha giocato l’attaccante francese durante la sua carriera vengono i brividi, ma chissà che qualcuno non abbia ancora il sogno di giocare insieme all’ex compagno di squadra in una cornice da favola come quella che offre Firenze…