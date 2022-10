L’Aston Villa esonera Gerrard e pensa a un ex Fiorentina per sostituirlo

Dopo la pesante sconfitta contro il Fulham e il diciassettesimo posto in Premier League, l’Aston Villa ha preso la decisione di esonerare Steven Gerrard, che aveva iniziato malissimo. Il club sta cercando un sostituto e sta pensando a un ex allenatore della Fiorentina.

Come riporta il portale dailymail.uk, oltre a Mauricio Pochettino, l’Aston Villa avrebbe individuato in Fatih Terim la figura giusta per risollevare le sorti della squadra. L’Imperatore viene da 5 anni come tecnico del Galatasaray ed è fermo dal termine della scorsa stagione; Fiorentina e Milan rimangono le sue uniche esperienze fuori dalla Turchia.