L’Atalanta anticipata su Ikoné? Un evento che può finalmente invertire un trend quinquennale

E’ da ormai un quinquennio buono che la Fiorentina sta cercando di colmare un gap via via allargatosi nei confronti dell’Atalanta e acuito anche da alcune scelte che sul mercato hanno premiato sempre e solo in bergamaschi: dalla scelta di Pasalic (un po’ più recente, del 2018) ma ricordando anche il precedente fresco di Zappacosta. Il caso di Jonathan Ikoné è uno dei primi in controtendenza e può finalmente segnare una piccola inversione di marcia. Se non altro, la Fiorentina l’ambizione e la credibilità per guardare anche alle zone atalantine ora ce l’ha e il fatto di ritrovarsi su obiettivi analoghi lo conferma. Sul francese, oltre ad arrivare prima, il club viola ha anche mantenuto il suo vantaggio, tanto che l’Atalanta ha poi virato su Boga. Uno dei tanti effetti positivi causati dal lavoro programmatico (finalmente) della società gigliata.