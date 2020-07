L’Atalanta batte un colpo e l’Inter risponde subito (assist di Biraghi). E ora per la Fiorentina c’è la possibilità del riaggancio al Parma. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Botta e risposta tra squadre nerazzurre, impegnate per la conquista del secondo posto. L’Atalanta ha vinto in rimonta a Parma per 2-1. Di Kulusevski il vantaggio degli emiliani, mentre Malinovskyi e il Papu Gomez consegnano il successo ai bergamaschi. E ora per la Fiorentina c’è la possibilità di raggiungere in classifica proprio i gialloblu, a patto che arrivi una vittoria interna contro il Bologna.

A San Siro invece l’Inter ha la meglio sul Napoli per 2-0 con le reti realizzate da D’Ambrosio (assist di Biraghi nella circostanza) e Lautaro Martinez.

Questa la nuova CLASSIFICA di Serie A: Juventus 83, Inter 79, Atalanta 78, Lazio 75, Roma 64, Milan 60, Napoli 59, Sassuolo 48, Verona, Bologna e Parma 46, Fiorentina 43, Udinese e Cagliari 42, Sampdoria 41, Torino 39, Genoa 36, Lecce 32, Brescia 24, Spal 20.