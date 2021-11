L’Atalanta castiga il Cagliari a domicilio e stacca di quattro lunghezze la Fiorentina Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo di Serie A del sabato sera l’Atalanta va a vincere in casa del Cagliari per 2-1. Gli ospiti vanno a segno dopo appena 6 minuti con Pasalic, ma i rossoblù trovano il pari al 27′ con Joao Pedro. Il momentaneo pareggio dura fino al 43′, quando Zapata scaglia in porta la conclusione del 2-1 per l’Atalanta. Nel secondo tempo gli orobici si vedono negare un rigore dopo una revisione al VAR, ma alla fine la spuntano comunque. La squadra di Gasperini sale così a quota 22 al quarto posto in classifica, andando a +4 sulla Fiorentina, mentre il Cagliari resta ultimo fermo a 6.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 31, Inter 24, Roma, Atalanta 22, Lazio, Fiorentina, Juventus 18, Empoli 16, Verona, Bologna 15, Sassuolo, Torino 14, Udinese, Spezia 11, Sampdoria, Venezia, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 6.