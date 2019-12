L’Atalanta cerca un’alternativa a Gosens e guarda in casa della Fiorentina…

Lo scarso utilizzo da parte di Vincenzo Montella ha attirato l’attenzione di alcuni club. Stiamo parlando di Aleksa Terzic, terzino della Fiorentina che potrebbe rappresentare un’occasione economica durante il mercato di Gennaio. Ecco allora che, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Atalanta di Giampiero Gasperini starebbe pensando a lui, per trovare un’alternativa a Gosens. Vedremo dunque se nel mercato invernale Terzic cambierà maglia, sebbene la situazione all’Atalanta per lui potrebbe essere non molto diversa da quella di Firenze.