La Fiorentina non sembra essere l’unica squadra a non aver riscattato uno dei migliori giocatori dell’ultima stagione. Anche l’Atalanta infatti ha deciso di non esercitare alcun diritto su Merih Demiral, difensore centrale adesso di ritorno alla Juventus. Come i 15 per Torreira anche i 20 milioni di euro per il turco sono stati ritenuti troppi.

In Serie A però Demiral ha mercato. La stessa Fiorentina potrebbe pensarci in caso di addio di Nikola Milenkovic, profilo molto gradito dall’Inter, che segue anche l’ormai ex di Gasperini. Il difensore della nazionale turca è seguito anche in Premier League, ma non sarebbe da escludere a priori una sua permanenza proprio alla Juventus in caso di cessione di De Ligt.