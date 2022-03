L’Atalanta continua a lamentarsi. Percassi: “Abbiamo perso tanti punti per degli errori madornali, speriamo di non subirne altri”

A margine della consegna della Laurea Magistrale Honoris Causa in Marketing, consumi e comunicazione il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha toccato diversi temi.

Tra cui quello relativo ai presunti torti arbitrali subiti nell’ultimo periodo: “Tutte le squadre in corsa per l’Europa sono forti, comprese quelle al vertice, è tutto da giocare. C’è da sperare di non subire altri errori madornali, come è successo, abbiamo perso tanti punti per questi errori inaspettati“.

Non è la prima volta che l’Atalanta si è lamentata: in passato, infatti, lo avevano fatto sia Gasperini che il direttore generale Marino.