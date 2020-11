L’Atalanta crolla in casa contro il Verona: i gialloblù di Juric superano Gasperini & co. in classifica Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo del sabato sera il Verona va vincere in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta per 2-0. La gara si sblocca nel secondo tempo, con gli ospiti che si procurano un calcio di rigore realizzato da Miguel Veloso al 62′. La squadra di Gasperini non reagisce e anzi subisce di continuo in contropiede, tanto da incassare il secondo gol all’83’ grazie ad un grande azione imbastita ancora da Miguel Veloso e finalizzata in modo spettacolare da Zaccagni lanciato in corsa verso la porta. Con questo risultato gli scaligeri salgono a quota 15 superando di una lunghezza la formazione nerazzurra, apparsa totalmente diversa rispetto a quella che ha battuto ad Anfield Road il Liverpool in Champions League pochi giorni fa.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 20, Inter, Sassuolo 18, Roma, Juventus 17, Verona 15, Napoli, Lazio, Atalanta 14, Sampdoria, Cagliari, Benevento 10, Spezia, Bologna 9, Fiorentina 8, Udinese 7, Parma 6, Genoa, Torino 5, Crotone 2.