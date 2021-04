L’Atalanta di Ilicic e Muriel viene raggiunta da un gran gol di Cristante Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

A concludere la 32° giornata, insieme alla gara di stasera, alle 18.30 l’Atalanta era impegnata sul campo della Roma. All’Olimpico i bergamaschi passano in vantaggio grazie alla rete messa a segno dal solito Malinovsky al 26′. Nel secondo tempo i bergamaschi rimangono in dieci, Doppio giallo per Gosens che lascia i suoi in inferiorità numerica. Poi ci pensa Cristante a rimettere le cose a posto. Classico gol dell’ex del centrocampista giallorosso che supera Gollini con una gran conclusione dalla distanza. Nel finale Ibanez espulso per doppio giallo, che ristabilisce la parità numerica in campo. Finisce cosi 1 a 1 tra le due compagini. Gli orobici raggiungono la Juventus al terzo posto in classifica a quota 65 punti. Fonseca invece insegue al settimo posto.

Questa la nuova CLASSIFICA della Serie A Inter 76, Milan 66, Juventus, Atalanta 65, Napoli 60, Lazio* 58, Roma 55, Sassuolo 49, Sampdoria 42, Verona 41, Bologna 38, Udinese 36, Fiorentina, Genoa, Spezia 33, Benevento, Torino* 31, Cagliari 28, Parma 20, Crotone 15. (* una partita da recuperare)