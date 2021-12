L’Atalanta espugna il Diego Armando Maradona dopo una super partita. Il Napoli si allontana dalla vetta Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la gara del Diego Armando Maradona tra Napoli e Atalanta. Il match ha rispettato le alte attese, vedendo di fronte due squadre che puntano ancora all’Europa. Ad aprire le danze ci hanno pensato gli ospiti bergamaschi con Malinovskiy, che ha bucato Ospina con un sinistro chirurgico al settimo minuto. Il pareggio del Napoli è arrivato al 40esimo con Zielinski dopo una ribattuta in area avversaria. Nel secondo tempo è Mertens a portare in vantaggio i padroni di casa; il belga lanciato dall’ex Fiorentina Malcuit è scappato in contropiede e trafitto Musso per il momentaneo 2-1. Nuovo pareggio al 66esimo, quando Demiral ha scagliato con forza la palla sotto la traversa dopo essere stato lanciato da Toloi. A segnare il definitivo 2-3 per l’Atalanta ci ha pensato Freuler che, sfruttando l’assist dell’altro ex viola Ilicic ha calciato in porta dal limite dell’area. Tre punti pesanti per la Dea che ferma i partenopei fino a questo momento in vetta e si porta a -4 dal Milan capolista.

L’attuale classifica di Serie A: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Roma 25, Fiorentina, Juventus, Bologna 24, Lazio 22, Verona, Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.