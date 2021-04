“L’Atalanta fa paura, ormai sono una squadra europea. Amrabat è una delle delusioni di questa stagione”

Il giornalista del Corriere Fiorentino Antonio Montanaro, spesso chiamato per commentare le vicende in casa viola, è intervenuto a Radio Bruno per commentare la sfida di domani tra Fiorentina ed Atalanta. Queste le sue parole: “L’Atalanta ormai sono anni che riesce a dare filo da torcere agli avversari: nelle ultime stagioni, grazie a un lavoro di pianificazione durato molti anni, stanno superando ogni limite. Sono convinto la Fiorentina porterà avanti una partita di stampo difensivo domani, sono i bergamaschi a dover vincere ad ogni costo. Loro ormai sono una squadra europea, con Muriel e Zapata in attacco sono molto pericolosi. Sicuramente con l’assenza di Ribery ai viola mancherà un po’ di qualità e di fantasia, anche se le ultime prestazioni del francese non sono state eccezionali sicuramente la squadra ne risentirà. Il mancato rendimento di Amrabat? Penso che la sua attuale situazione derivi prettamente da una questione di gioco: a Verona giocava in maniera diversa con altri tipi di compiti, faceva legna a centrocampo con Veloso che dettava i tempi di gioco. Correva molto di più di adesso, probabilmente a Firenze è stato sempre impiegato in posizioni non sue. Con Prandelli c’è stato qualche screzio nello spogliatoio, ma è innegabile che Amrabat sia una delle delusioni di questa stagione, considerando anche che è il giocatore più pagato di tutti i tempi della Fiorentina. Lippi direttore tecnico viola? Sarebbe un grande passo in avanti, sarebbe un modo per ricominciare. E’ una persona che ha conoscenze, ma non basta Lippi per ricostruire e risolvere i problemi della Fiorentina”.