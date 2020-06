L’Atalanta stravince ma Gasperini è sempre il solito… e si fa espellere sul 4-0 per i suoi! Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 19.30 l’Atalanta è scesa in campo tra le mura amiche contro il Sassuolo nel recupero della 25esima giornata. I nerazzurri si sono imposti per 4-1 grazie ai gol di Djimsiti, Gomez, Zapata e autorete di Bourabia. Partita a senso unico, con le poche occasioni create dal Sassuolo sempre sventate da Gollini. Neroverdi che sono riusciti solo a siglare il gol della bandiera nel recupero con la punizione dello stesso Bourabia. Nota di demerito per Gasperini, che è riuscito nell’impresa di farsi espellere quando la sua squadra era già in vantaggio di quattro reti.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 63, Lazio 62, Inter 54, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 39, Verona 38, Parma, Milan 36, Bologna 34, Cagliari, Sassuolo 32, Fiorentina 30, Torino, Udinese 28, Sampdoria 26, Lecce, Genoa 25, SPAL 18, Brescia 16.