L’Atalanta ha fretta di liberarsi dei portieri e spinge ancora per lo scambio Gollini-Kouame. Ma l’ex viola la pensa diversamente

Dei giorni scorsi la prospettiva di un possibile scambio tra Pierluigi Gollini e Christian Kouame, naturalmente col prestito di mezzo. Anche dalle parti di Bergamo c’è una certa fretta nel liberarsi degli esuberi e fare cassa/plusvalenza: ad esempio con i portieri, Gollini appunto e Carnesecchi. Quest’ultimo sembra destinato alla Lazio per una cifra sui 15 milioni, l’ex viola invece ha più che altro voglia di Champions, come riporta Calciomercato.com. Per questo l’opzione preferita sarebbe quella del Napoli. In ogni caso la Fiorentina non ha ancora deciso su chi affondare il colpo.