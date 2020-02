Francesco Fontana, giornalista che segue l’Atalanta per la Gazzetta dello Sport, ha parlato al Pentasport, ecco le sue parole: “L’Atalanta è molto più forte quando gioca in trasferta, avendo più spazi, rispetto a quando gioca in casa. I numeri dicono che è una delle squadre più devastanti d’Europa quando gioca fuori. Gasperini per rimanere quest’estate ha chiesto un certo tipo di mercato ed è stato accontentato, in pochi hanno Muriel e Malinovskyj”.