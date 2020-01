L’Atalanta punta Caldara e si distrae da Bonifazi: l’assalto rimandato della Fiorentina

La corsa a Kevin Bonifazi è aperta e non riguarda solo la Fiorentina: l’Atalanta infatti si è fatta viva con il Torino nei giorni scorsi, mentre il club viola continua a riflettere sul giovane classe ’96. Il club nerazzurro però, come riporta il Corriere dello Sport, è orientato anche sul ritorno di Mattia Caldara, che al Milan non ha praticamente mai giocato in questi due anni. Un interesse che potrebbe distrarre da quello su Bonifazi, per il quale la Fiorentina rimanderà l’assalto eventuale a dopo la partita con il Bologna.