L’Atalanta ricomincia con un’altra goleada a Benevento e a segno ci vanno anche gli ex viola Ilicic e Muriel. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 16esima giornata di Serie A si è aperta con una delle tante goleade dell’Atalanta, stavolta sul campo del Benevento: è finita 4-1 per i nerazzurri, che erano andati in vantaggio nel primo tempo con un gol spettacolare di Ilicic. A inizio ripresa il pareggio momentaneo di Sau, prima che i bergamaschi dilagassero con Toloi e Zapata. E a 3 minuti dalla fine il solito gol da subentrante per Muriel, con uno splendido destro all’incrocio dei pali.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 37, Inter 36, Roma 33, Atalanta 31, Juventus 30, Sassuolo 29, Napoli 28, Lazio 25, Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese 16, Fiorentina 15, Spezia, Cagliari 14, Parma, Torino 12, Genoa 11, Crotone 9.