L’Atalanta rifila la ‘manita’ al Bologna e torna davanti alla Juve, bianconeri a rischio Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Rischiano di costare caro alla Juventus i due punti lasciati al ‘Franchi’ in ottica Champions, perché nel posticipo domenicale l’Atalanta ha travolto il Bologna per 5-0 ed è tornata al secondo posto, in attesa poi di Napoli e Milan che giocano domani. Per i nerazzurri a segno Malinovskyi e il solito Muriel, su rigore, nel primo tempo. Nella ripresa invece Freuler, Zapata e Miranchuk ad arrotondare il risultato.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 79, Atalanta 68, Milan, Juventus 66, Napoli 63, Lazio* 58, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria 42, Verona 41, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina 34, Spezia 33, Benevento, Cagliari, Torino* 31, Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)