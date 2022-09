L’Atalanta rischia di perdere un pezzo pregiato per la sfida contro la Fiorentina. Infortunio in Nazionale per i nerazzurri

Uno dei rischi della sosta per le nazionali riguarda i possibili infortuni. E l’Atalanta, per questo motivo, sembra dover rinunciare a uno dei suoi giocatori più importanti per la partita contro la Fiorentina, prevista domenica prossima. In Polonia-Olanda, Teun Koopmeiners gioca appena 120 secondi.

Dopo due minuti, il centrocampista olandese, protagonista di un grande inizio di campionato, si scontra con Linetty subendo anche un colpo alla testa. Al 6° minuto, è stato portato via dal campo in barella. Condizioni poco rassicuranti per Koopmeiners, che finisce nella lista degli infortunati in casa Atalanta.