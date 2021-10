L’Atalanta rischia grosso dopo il lancio di oggetti dei tifosi bergamaschi nel finale della partita contro la Lazio

Non è stato un finale di gara tranquillo quello di Atalanta-Lazio, anticipo di Serie A terminato 2-2 al Gewiss Stadium di Bergamo. Proprio dagli spalti dell’impianto bergamasco, poco prima della fine dell’incontro, sono piovuti in campo alcuni oggetti lanciati dai tifosi nerazzurri. Il portiere della Lazio Pepe Reina è stato colpito da una monetina proveniente dalla curva dell’Atalanta, accasciandosi a terra per qualche secondo per il dolore.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, adesso l’Atalanta rischia la squalifica del settore o addirittura dello stadio, oltre che a una multa pecuniaria.