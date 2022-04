L’Atalanta saluta l’Europa League: a Bergamo è il Lipsia a passare. Adesso Gasperini può concentrare tutte le forze sul campionato e sulla Fiorentina…

Nel ritorno della sfida dei quarti di finale di Europa League l’Atalanta di Gian Piero Gasperini affrontava il Lipsia al Gewiss Stadium. La gara partiva dall’1-1 dell’andata maturato in Germania.

Gli ospiti sono passati in vantaggio subito al 18′ con un contropiede fulminante di Laimer che ha servito sul rimorchio Nkunku che ha spaccato la rete di Musso. Nella ripresa, i padroni di casa hanno provato a cercare il pari per i supplementari, fino all’episodio che ha chiuso la partita. Negli ultimi minuti di gioco, infatti, il solito Nkunku si è fatto abbattere in area di rigore da Musso causando rigore. Lo stesso attaccante francese è andato sul dischetto a battere il portiere nerazzurro.

Con questa sconfitta, quindi, l’Atalanta esce dall’Europa per la seconda volta in stagione, dopo che era stata eliminata dalla Champions League dal Villareal. Adesso i nerazzurri potranno concentrarsi sul campionato e alla lotta europea con la Fiorentina.