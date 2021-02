L’Atalanta salva il salvabile contro il Real Madrid dopo essere stata in dieci per più di 70 minuti. Ilicic subentra ma viene sostituito poco dopo

Da poco finita una bella partita al Gewiss Stadium tra Atalanta e Real Madrid, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

La gara non si era aperta nel migliore dei modi per la squadra bergamasca, che dopo 17 minuti si è trovata in 10 uomini per l’espulsione diretta di Freuler. Decisione quella dell’arbitro Stieler più che discutibile, visto che il fallo fatto dal centrocampista nerazzurro era in una zona defilata del campo e in nessun modo poteva essere inteso come fallo da ultimo uomo. Da quel momento in poi un totale forcing offensivo del Real che ha spinto alla ricerca del vantaggio. La Dea ha respinto bene gli attacchi delle merengues, provando anche a ripartire creando qualche occasione davanti. Senza un infortunato Zapata nel primo tempo però, le sortite offensive si sono rivelate innocue. All86esimo è stato Mendy a trovare il jolly dal limite dell’area con un bel destro a giro che ha bucato Gollini. Puteggio finale 0-1 per gli spagnoli, che il 16 marzo ospiteranno l’Atalanta al Bernabeu per il ritorno.

Da segnalare la gara di Ilicic che, subentrato al 56esimo, è stato sostituito dopo 30 minuti. Male lo sloveno ex Fiorentina stasera.

Nell’altra sfida di Champions il Manchester City si è imposto 0-2 in casa del Borussia Mönchengladbach.