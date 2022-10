L’Atalanta sbanca Empoli e resta al vertice: occasione sorpasso agli azzurri per la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria autoritaria per l’Atalanta nel lunch match a Empoli, con un gol per tempo: 0-2 il punteggio finale per i bergamaschi, che potevano anche dilagare maggiormente. Nella prima frazione vantaggio firmato da Hateboer al 32′ con un tocco sotto misura mentre una decina di minuti dopo errore dal dischetto di Koopmeiners (respinta di Vicario).

Nella ripresa però il raddoppio arriva lo stesso e lo firma Lookman al 59′ dopo una bella azione personale in area. Atalanta che sale così al secondo posto mentre l’Empoli resta a 11 e per la Fiorentina c’è l’occasione del sorpasso, in caso di vittoria oggi.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 32, Atalanta 27, Milan 26, Lazio 24, Inter 24, Roma, Juventus 22, Udinese 21, Sassuolo 15, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Verona 5, Cremonese 4.