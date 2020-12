L’Atalanta scaccia le critiche: Tregua tra Gasperini e Gomez, a rimetterci è Ilicic

Domenica la Fiorentina sarà ospite dell’Atalanta, reduce dalla decisiva vittoria contro l’Ajax che le è valsa la qualificazione agli ottavi di Champions League. Negli ultimi giorni, tramite le parole di Gasperini, Ilicic e Gomez, la Dea ha risposto alle voci diffuse negli ultimi giorni.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, il Papu pare aver raggiunto una specie di tregua con il suo allenatore, che lo ha alzato al fianco di Zapata in Olanda inserendo Pessina per dare equilibrio tra le due linee. Il sacrificato di Gasperini sembra che sarà Ilicic: nonostante le tante occasioni che gli sono state concesse, l’ex Fiorentina non ha ancora ritrovato il ritmo delle ultime stagione. Inoltre, dato che Malinovskyi e Miranchuk sono pronti a tornare a disposizione, lo spazio per lo sloveno dovrebbe ridursi sempre di più. Per il momento, dunque, l’Atalanta giocherà con un 3-5-2 che assomiglia molto alla prima versione della creatura di Gasperini. Aspettando che i ritmi dei giocatori tornino forsennati come quelli di un tempo.