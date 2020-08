L’Atalanta sfiora l’impresa, ma nel finale arriva una doppia doccia gelata per Gasperini

L’Atalanta dopo aver sfiorato l’impresa “soccombe” nei minuti finali. Gli uomini di Gasperini dopo essere stati in vantaggio per gran parte dell’incontro subiscono due reti nei minuti di recupero ed escono dalla Champions League. Al 4′ del primo tempo Neymar si divora il gol dell’uno a zero per i parigini: dopo metri di campo il fuoriclasse brasiliano spara fuori davanti a Sportiello. Passano poco più di 5 minuti e Hateboer sfiora il vantaggio per i bergamaschi. Al 28′ ci pensa Pasalic con un gran tiro a giro a portare in vantaggio la squadra di Gasperini. Quando tutto sembrava fatto, arriva la doppia doccia gelata per l’Atalanta. Prima Marquinhos poi Choupo-Moting spezzano i sogni della Dea che esce comunque dalla massima competizione europea a testa altissima.

