L’Atalanta travolge in rimonta la Roma grazie a tutti gli ex viola. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Successo in rimonta per l’Atalanta che ha battuto per 4-1 la Roma ribaltando il risultato nel secondo tempo: in apertura infatti vantaggio dei giallorossi con Dzeko e poco dopo palo di Spinazzola. Nella ripresa ingressi di Muriel e Ilicic e partita ribaltata, prima con Zapata, poi con Gosens e infine con i due ex viola che chiudono la partita.

La NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Milan 31, Inter 30, Juventus 27, Roma 24, Napoli, Sassuolo 23, Atalanta 21, Verona 20, Lazio 18, Sampdoria 17, Udinese, Benevento 15, Bologna, Cagliari 14, Parma 12, Fiorentina, Spezia 11, Genoa, Torino 7, Crotone 6.