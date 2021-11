L’Atalanta va sotto ma poi ribalta e travolge lo Spezia e si allontana dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria agevole, anche se in rimonta, per l’Atalanta che nel match delle 15 ha battuto nettamente lo Spezia al Gewiss Stadium per 5-1. Vantaggio iniziale da parte degli ospiti, firmato da Nzola, dopo una decina di minuti. Poi la reazione bergamasca, con il pari di Pasalic sotto misura e poi il rigore di Zapata (ripetuto due volte dopo la parata di Provedel sul primo tentativo). A fine frazione il 3-1 siglato ancora da Pasalic, in contropiede, mentre nel finale il ritorno al gol di Muriel e il sinistro violento di Malinovskyi; infine il gol della bandiera per Nzola, sugli sviluppi di un corner al 92′, per il 5-2 finale.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 32, Inter, Atalanta 25, Lazio 21, Roma 19, Fiorentina, Juventus, Bologna 18, Empoli, Verona 16, Sassuolo, Torino, Udinese 14, Venezia 12, Spezia 11, Sampdoria, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 6.