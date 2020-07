L’Atalanta vince ancora grazie ancora Muriel, la Roma per merito di Veretout. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Dopo Fiorentina-Cagliari delle ore 19:30, quattro posticipi terminati in questo mercoledi di serie A. L’inarrestabile Atalanta di Gasperini non frena la sua corsa e in vista della Juventus si impone per 2-0 sulla Sampdoria grazie alle reti di Toloi e l’ex Fiorentina Muriel. E’ una Roma di rimonta quella vista all’Olimpico questa sera. I giallorossi vanno in svantaggio contro il Parma con i ducali che passano grazie ad un penalty di Kucka. Mkhitaryan e l’ex viola Veretout regalo i tre punti alla squadra di Fonseca. Il Sassuolo espugna Bologna nel derby emiliano per 2-1, mentre torna alla vittoria il Torino di Longo che si impone sul Brescia per 3-1; a segno anche il Gallo Belotti.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 75, Lazio 68, Atalanta 66, Inter 64, Napoli 51, Roma 51, Milan 49, Verona 42, Bologna 41, Cagliari 40, Sassuolo 40, Parma 39, Fiorentina 35, Torino 34, Udinese, Sampdoria 32, Lecce 28, Genoa 27, Brescia 21, Spal 19.