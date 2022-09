L’Atalanta vince e vola in testa. La Salernitana pareggia con l’Empoli e raggiunge la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Due le partite in programma alle 18.30 in questo lunedì di Serie A. Vola in testa alla classifica l’Atalanta, vittoriosa 2-0 sul campo del Monza grazie al gol di Winther Hojlund e all’autorete di Marlon. Pirotecnico 2-2 invece tra Salernitana ed Empoli, con le reti di Mazzocchi e Dia per i locali e Satriano e Lammers per i toscani.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 13, Napoli 11, Milan 11, Roma 10, Udinese 10, Inter 9, Juventus 9, Lazio 8, Torino 7, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Salernitana 6, Spezia 5, Verona 5, Empoli 4, Bologna 3, Lecce 2, Sampdoria 2, Cremonese 1, Monza 0