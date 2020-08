L’Atletico Madrid prova a soffiare un giovanissimo difensore del Novara alle italiane, tra cui anche la Fiorentina

Se fino a pochi giorni fa in pole per il difensore classe 2002 del Novara Tommaso Barbieri c’era la Juventus, con Inter, Sassuolo e Fiorentina interessate al giocatore, oggi sembra esserci stato il sorpasso dell’Atletico Madrid. Un predestinato, come è stato più volte rinominato Barbieri. E di certo se a 17 anni ti cercano Juventus e Atletico Madrid qualcosa di speciale lo devi pure avere. Così che al Novara è arrivata dalla Spagna una offerta, anche se ancora non sono trapelate le cifre. Anche la Fiorentina ci avrebbe probabilmente provato per il giovane talento, che ora rischia di finire lontano dalla madrepatria. A riportarlo è La Stampa.

