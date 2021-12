L’Atletico Madrid torna sulle tracce di Vlahovic dopo l’accordo raggiunto questa estate: i dettagli

Ricordate l’offerta monstre dell’Atletico Madrid di questa estate per tentare di aggiudicarsi il bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic? Una proposta poi rispedita al mittente dalla Fiorentina nell’ottica di voler prolungare con il suo bomber.

Secondo quanto riferito però dalla testata iberica Eldesmarque i madrileni sarebbero ancora più convinti di poter reintavolare la trattativa per aggiudicarsi il giocatore. I recenti numeri dell’attaccante viola avrebbero così convinto l‘Atlético Madrid a riprovarci, consapevole anche di un accordo raggiunto con il giocatore serbo la scorsa estate per la sua firma. Resta però da trovare l’intesa con la squadra viola, un dettaglio non certo da poco.