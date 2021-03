Latorre: “Quando tornai da Firenze rimasi depresso. Nessuno là voleva prendersi cura di me”

L’ex giocatore della Fiorentina, Diego Latorre ha raccontato a Alejandro Fantino su ESPN FC la sua permanenza a Firenze: “Ci rimasi diversi mesi. Ho chiamato il vicepresidente del Boca Carlos Heller e gli ho detto che volevo tornare perché nessuno voleva prendersi cura di me. Ha detto di no, il mercato era chiuso. E sono rimasto in hotel per tre mesi, non avevo intenzione di allenarmi. Ero a Roma e la squadra era a Firenze. Nessuno voleva prendersi cura di me. È stato molto difficile. Sono rimasto molto depresso quando tornai “