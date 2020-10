L’attaccante che dà preoccupazioni a Fonseca in vista della Fiorentina

Contro il Benevento gli erano bastati cinque minuti, quelli finali, per abbattersi come un ciclone sulla partita, già ben indirizzata per i suoi: Carles Perez è l’arma in più di Fonseca, da lanciare a gara in corso come ricambio di Pedro o Mkhitaryan. Come riporta Il Tempo, l’attaccante spagnolo era uscito dolorante alla coscia dopo il match di Europa League con il Cska Sofia giovedì scorso, anche se di base non erano stati evidenziati danni gravi a livello muscolare. Per la sfida di domani con la Fiorentina però l’ex Barcellona potrebbe essere tenuto a riposo.

