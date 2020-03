L’attaccante del Fenerbahçe sceglie la Fiorentina a Football Manager e scoppia un caso in Turchia

Giorni di quarantena e di inattività per i calciatori di tutti i campionati in Europa. E molti stanno passando il loro tempo giocando al computer o con le consolle. In questo senso, in Turchia è scoppiato un vero caso a seguito della scelta del capocannoniere del Fenerbahçe, Vedat Muriqi, che su “Football Manager” ha scelto come squadra da condurre la Fiorentina.

Da lì sono nate speculazioni intorno ad un suo possibile futuro proprio in maglia viola. E’ dovuta scendere in campo la moglie, Edibe Muriqi, per bloccare tutte le voci scrivendo su Instagram: “Il gioco manageriale non è mai stato preso sul serio” ovviamente da parte del marito.

Resta il fatto che comunque, quando riaprirà il mercato dei calciatori, Muriqi potrebbe per davvero essere uno dei pezzi pregiati messi in mostra dal campionato turco.