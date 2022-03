Grazie all’ottima stagione sin qui con la Fiorentina Primavera (attualmente terza in campionato), Eljon Toci è stato convocato con la sua nazionale minore. Oggi infatti è arrivata la chiamata per il gioiellino viola che sarà impegnato in due gare ufficiali dell’Albania per le qualificazioni al Campionato Europeo U21 del 2023. Una grande soddisfazione quindi per l’attaccante di Alberto Aquilani che potrà rappresentare il suo paese in queste prossime gare.