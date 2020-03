L’attacco alla moglie di un ex viola: “In questa emergenza Coronavirus si mostra senza rispetto e viene subito attaccata sui social network”

Come riporta il portale KontroKultura.it, Melissa Satta, moglie dell’ex numero 10 della Fiorentina Kevin Prince Boateng è stata attaccata sui social e lo stesso sito, evidenzia questo: “Melissa Satta in questa emergenza Coronavirus si mostra senza rispetto e viene subito attaccata sui social network. Non è certo il momento di scherzare oppure di cercare di fare le super girl. Ecco perché, in queste ore, si è deciso di agire nei confronti di tanti vip e persone che non rispondono alle direttive del Governo. Infatti. in una sua fotografia, la showgirl si è mostrata senza rispetto perché ha messo una fotografia che ha fatto molto arrabbiare le persone. In un momento così delicato per l’Italia a causa del Coronavirus, la signora Boateng si trova Istanbul ed è stata subito contestata dal popolo del web”.