L’attesa di Ribery: il francese aspetta l’offerta giusta per ripartire

È passato ormai qualche giorno dall’annuncio del divorzio tra la Fiorentina e Franck Ribery. Nonostante la mancata conferma in riva all’Arno, il francese non ha ancora voglia di ritirarsi dal calcio giocato. Nel frattempo, secondo quanto riportato dalla Bild, FR7 è tornato a Monaco dove si sta riposando e trascorrendo le vacanze in attesa dell’offerta giusta.

Ribery, infatti, vuole continuare a giocare per almeno altre due stagioni. Dopo aver attaccato le scarpe al chiodo, nel futuro del francese potrebbe esserci un ritorno al Bayern Monaco: per lui sarebbe pronto un ruolo da dirigente.