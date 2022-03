L’attesa lista di Ancelotti e una deadline fissata: ecco quando la Fiorentina conoscerà il futuro di Odriozola

Tra i tanti punti interrogativi per la prossima stagione, quello sul futuro di Alvaro Odriozola ne rappresenta uno abbastanza grande per la Fiorentina. Il terzino destro è attualmente in prestito secco dal Real Madrid e a fine stagione dovrebbe far ritorno in Spagna. C’è però una lista di nomi che in parecchi attendono, ed è quella dei nomi che Ancelotti vorrebbe per creare la rosa del Real Madrid per il prossimo anno.

Se Odriozola farà parte di quella lista, poco ci potranno fare i viola sulla permanenza a Firenze del giocatore. Se dovesse restarne fuori invece, la società viola avrebbe la corsia preferenziale per il suo acquisto. Discorso rimandato agli inizi di maggio, quando sarà svelata alla dirigenza madridista la lista dei desideri di Ancelotti. A riportarlo è La Nazione.