L’attrattiva della Liga per la Fiorentina: ma per Le Normand c’è da sfondare il muro della Real Sociedad

Se c’è un reparto candidato al prossimo intervento sul mercato è la difesa e in particolare il centro di essa, considerato che Milenkovic sembra proprio destinato ad accogliere le lusinghe che arrivano dall’esterno. Per la Fiorentina l’esigenza sarebbe poi quella di trovare un sostituto di livello e con un po’ di esperienza anche su palcoscenici internazionali. Il nome di Robin Le Normand risponderebbe a queste caratteristiche: un anno in più del serbo (classe ’96), centrale che i baschi pescarono a 19 anni allo Stade Brestois in Ligue 2, nel 2015.

Due anni nella Real B, in seconda serie, e poi la promozione dal 2019/20: da lì Le Normand è stato titolare pressoché intoccabile e negli ultimi due anni ha giocato anche l’Europa League. Il suo contratto in scadenza al 2024 mette al riparo il suo club, che ha pretese sicuramente in doppia cifra: un muro non banale da abbattere per la Fiorentina.