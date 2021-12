Laudisa: “Burdisso ha le conoscenze giuste per essere pericoloso sul fronte Julian Alvarez”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha fatto il punto sulla situazione intorno a Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate conteso tra diversi top club europei. Su di lui c’è anche la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Oltre all’Inter, che ha mandato Baccin in Argentina per qualche giorno, sul giocatore ci sono anche Bayern Leverkusen, Atletico Madrid. Il Mila è stata la prima squadra a monitorarlo. Poi c’è la Fiorentina, che sta setacciando il mercato per trovare l’erede di Vlahovic e Burdisso, che è argentino, ha conoscenze giuste per essere pericoloso. Alvarez è un attaccante molto valido ma da poco è usato al centro dell’area. Il contratto di Alvarez scade nel dicembre del 2022, ma ne lui ne il suo procuratore vogliono andare via a parametro zero. Per ora il prezzo si aggira intorno ai 20-22 milioni”.