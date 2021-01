Laudisa: “Torreira vuole tornare in Italia. La Fiorentina si sta dando da fare”

Il giornalista ed esperto di mercato, Carlo Laudisa, ha parlato di un possibile trasferimento di Lucas Torreira alla Fiorentina nel punto di mercato sul sito de La Gazzetta dello Sport.

Ecco le sue dichiarazioni: “La gestione Arteta all’Arsenal gli aveva tolto spazio (non è capitato solo a lui…), all’Atletico Madrid in questi mesi non ha ingranato, e il centrocampista uruguaiano non vede l’ora di tornare in Italia. Il suo cartellino è ancora dei Gunners: gli estimatori non mancano, ma la Fiorentina, evidentemente, si sta dando molto da fare per ridargli una maglia da titolare. È vero che Borja Valero in queste settimane ha avuto la fiducia di Prandelli, ma è chiaro che i viola, per quel ruolo, puntano su un giocatore di prospettiva. Da riportare in alto”.